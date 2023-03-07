Мыркина (Мыркина) Клавдия Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения03.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1887
Отец: Мыркин Гурий Осипович
Рождение ребёнка
15.11.1912
Дочь: Шахова Анастасия Феодоровна
Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов
Рождение ребёнка
27.05.1914
Дочь: Шахова Анна Феодоровна
Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шахов Димитрий Феодорович
Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов
Рождение ребёнка
30.04.1919
Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов
Рождение ребёнка
09.08.1920
Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно