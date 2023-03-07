Мыркина (Мыркина) Клавдия Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыркина (Мыркина) Клавдия Гурьяновна

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Место рождения

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

03.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1887

Отец: Мыркин Гурий Осипович

Мать: Мыркина Акилина Андреевна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1912

Дочь: Шахова Анастасия Феодоровна

Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1914

Дочь: Шахова Анна Феодоровна

Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шахов Димитрий Феодорович

Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов

Рождение ребёнка
30.04.1919

Сын: Шахов Георгий Феодорович

Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1920

Сын: Шахов Василий Феодорович

Отец ребёнка: Шахов Феодор Феодотов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Феодор Феодотов

Смерть
Неизвестно
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