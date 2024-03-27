Илмурзин Мухаметрахим №46-76 Хамитов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Илмурзин Хамид Султанов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.12.1853
Сын: Илмурзин Ахметзян Мухаметрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
№46-76