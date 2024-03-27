Илмурзин Мухаметрахим №46-76 Хамитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илмурзин Мухаметрахим №46-76 Хамитов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Илмурзин Хамид Султанов

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.12.1853

Сын: Илмурзин Ахметзян Мухаметрахимов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
№46-76
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