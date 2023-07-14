Журавлев Онисим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1899
Сын: Журавлев Георгий Онисимович
Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна
Рождение ребёнка
01.07.1901
Сын: Журавлев Филипп Онисимович
Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна
Рождение ребёнка
11.05.1907
Дочь: Журавлева Гликерия Онисимовна
Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна
Рождение ребёнка
23.09.1908
Сын: Журавлев Харитон Онисимович
Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Журавлев Григорий Онисимович
Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Журавлева Клавдия Онисимовна
Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Журавлева Анисия Онисимовна
Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно