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Журавлев Онисим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1899

Сын: Журавлев Георгий Онисимович

Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна

Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Журавлев Филипп Онисимович

Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна

Рождение ребёнка
11.05.1907

Дочь: Журавлева Гликерия Онисимовна

Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна

Рождение ребёнка
23.09.1908

Сын: Журавлев Харитон Онисимович

Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна

Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Журавлев Григорий Онисимович

Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна

Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Журавлева Клавдия Онисимовна

Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна

Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Журавлева Анисия Онисимовна

Мать ребёнка: Журавлева Александра Авдиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Александра Авдиевна

Смерть
Неизвестно