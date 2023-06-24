Шрайнер Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1957
Бракосочетание
06.10.1979
Жена: Шрайнер Лидия Теодоровна
Рождение ребёнка
24.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шрайнер Лидия Теодоровна
Старая Полтавка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1982
Дочь: Энгельхардт Мария Александровна
Мать ребёнка: Шрайнер Лидия Теодоровна
Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1987
Дочь: Шрайнер Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Шрайнер Лидия Теодоровна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область