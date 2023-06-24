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Шрайнер Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1957

Отец: Шрайнер Владимир Федорович

Мать: Шрайнер Мария Михайловна

Бракосочетание
06.10.1979

Жена: Шрайнер Лидия Теодоровна

Рождение ребёнка
24.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шрайнер Лидия Теодоровна

Старая Полтавка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1982

Дочь: Энгельхардт Мария Александровна

Мать ребёнка: Шрайнер Лидия Теодоровна

Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1987

Дочь: Шрайнер Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Шрайнер Лидия Теодоровна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область