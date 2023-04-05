Тебеньков Тимофей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 18-19 декабря 1913г Тимофий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: деревни Пантиной запасной... Показать все
Смерть
Неизвестно