Тебеньков Тимофей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебеньков Тимофей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 18-19 декабря 1913г Тимофий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: деревни Пантиной запасной... Показать все
Смерть
Неизвестно
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