Коломиец АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1944

Дочь: Коломиец ИРИ АНАТОЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Слонопас АННА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слонопас АННА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Слонопас АННА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Слонопас Анна ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слонопас АННА ПЕТРОВНА

Смерть
Неизвестно
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