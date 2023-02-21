Коломиец АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1944
Дочь: Коломиец ИРИ АНАТОЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Слонопас АННА ПЕТРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слонопас АННА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломиец АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Слонопас АННА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломиец АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Слонопас Анна ПЕТРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слонопас АННА ПЕТРОВНА
Смерть
Неизвестно