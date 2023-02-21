Фомин Сергей Дмитриевич
Место рождениясело Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения1912
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1935
Сын: Фомин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Фомина Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Иванова Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Фомина Елена Емельяновна
село Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Елена Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Елена Емельяновна
Смерть
1941
Пропал без вести под Москвой.