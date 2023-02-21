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Фомин Сергей Дмитриевич

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Место рождения

село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1912

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фомин Дмитрий Васильевич

Мать: Фомина Солмонида Петровна

село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1935

Сын: Фомин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Фомина Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Иванова Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Фомина Елена Емельяновна

село Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Фомина Елена Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Елена Емельяновна

Смерть
1941
Пропал без вести под Москвой.
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