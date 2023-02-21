Heikkilä Juho Matinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Heikkilä Juho Matinpoika

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Место рождения

Harjavalta, Pirilä

Дата рождения

20.10.1756

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Harjavalta, Pirilä
Рождение ребёнка
24.05.1787

Сын: Heikkilä Jaakko

Мать ребёнка: Heikkilä Kaisa

Harjavalta, Pirilä
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Heikkilä Kaisa

Работа или профессия
Неизвестно
Talollinen
Смерть
1827
Harjavalta, Pirilä
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