Heikkilä Juho Matinpoika
Место рожденияHarjavalta, Pirilä
Дата рождения20.10.1756
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Harjavalta, Pirilä
Рождение ребёнка
24.05.1787
Сын: Heikkilä Jaakko
Мать ребёнка: Heikkilä Kaisa
Harjavalta, Pirilä
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Heikkilä Kaisa
Работа или профессия
Неизвестно
Talollinen
Смерть
1827
Harjavalta, Pirilä