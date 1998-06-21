Смык (Мельниченко) Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смык (Мельниченко) Лидия Фёдоровна

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Место рождения

Донецкая область, с. Макеевка

Дата рождения

10.02.1933

Дата смерти

21.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933

Отец: Мельниченко Фёдор

Мать: не указана

Донецкая область, с. Макеевка
Рождение ребёнка
02.03.1955

Сын: Смык Виктор Александрович

Отец ребёнка: Смык Александр Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смык Александр Никитович

Смерть
21.06.1998
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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