Смык (Мельниченко) Лидия Фёдоровна
Место рожденияДонецкая область, с. Макеевка
Дата рождения10.02.1933
Дата смерти21.06.1998
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933
Отец: Мельниченко Фёдор
Мать: не указана
Донецкая область, с. Макеевка
Рождение ребёнка
02.03.1955
Сын: Смык Виктор Александрович
Отец ребёнка: Смык Александр Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1998
Кривой Рог, Дніпропетровська область