Дмитрюкова Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти27.04.1810 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Дмитрюкова Анна Павловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дмитрюкова Матрена Павловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дмитрюков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Тесленко Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Колесникова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Новикова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ольшевская Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1810 ст.