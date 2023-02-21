Дмитрюкова Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Пелагея Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

27.04.1810 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Дмитрюкова Анна Павловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дмитрюкова Матрена Павловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дмитрюков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Тесленко Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Колесникова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Новикова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ольшевская Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Павел Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Павел Иванович

Смерть
27.04.1810 ст.
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