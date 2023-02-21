Воробьёва Мария Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Мария Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Порфирий

Мать: Воробьёва Татьяна

Смерть
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
умерла в возрасте примерно 40 лет от заражения крови , поранив палец на сенокосе у Устимского пруда? Место погребения на ул.Труда утрачено, т.к. кладбище было снесено и разбит сквер
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