Воробьёва Мария Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Порфирий
Мать: Воробьёва Татьяна
Смерть
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
умерла в возрасте примерно 40 лет от заражения крови , поранив палец на сенокосе у Устимского пруда? Место погребения на ул.Труда утрачено, т.к. кладбище было снесено и разбит сквер