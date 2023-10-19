Тихомиров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаизова Алсу
Италия
Рождение ребёнка
04.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаизова Алсу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаизова Алсу