Тихомиров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Александр

Тихомиров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаизова Алсу

Италия
Рождение ребёнка
04.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаизова Алсу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаизова Алсу

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