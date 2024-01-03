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Родионов Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1860

Дата смерти

20.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1860

Отец: не указан

Мать: Домна (И) Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Осип

Мать ребёнка: Родионова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
25.03.1860
Бракосочетание
04.02.1881

Жена: Родионова Татьяна

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Родионов Яков

Мать ребёнка: Родионова Татьяна

Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Родионов Арсений

Мать ребёнка: Родионова Татьяна

Рождение ребёнка
02.08.1899

Дочь: Баранова (Родионова) Мария

Мать ребёнка: Родионова Татьяна

Смерть
20.08.1917

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