Родионов Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1860
Дата смерти20.08.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1860
Отец: не указан
Мать: Домна (И) Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Осип
Мать ребёнка: Родионова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
25.03.1860
Бракосочетание
04.02.1881
Жена: Родионова Татьяна
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Родионов Яков
Мать ребёнка: Родионова Татьяна
Рождение ребёнка
07.05.1893
Сын: Родионов Арсений
Мать ребёнка: Родионова Татьяна
Рождение ребёнка
02.08.1899
Дочь: Баранова (Родионова) Мария
Мать ребёнка: Родионова Татьяна
Смерть
20.08.1917