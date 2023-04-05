Верховская (Воронец) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Воронец) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1807

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1755

Муж: Верховский Лавр Васильевич

в церкви Николая Чудотворца села Потапова Вяземского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Верховский Иван Лаврович

Отец ребёнка: Верховский Лавр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Верховский Василий Лаврович

Отец ребёнка: Верховский Лавр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Екатерина Лавровна

Отец ребёнка: Верховский Лавр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1807
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