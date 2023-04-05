Верховская (Воронец) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1755
в церкви Николая Чудотворца села Потапова Вяземского уезда
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Верховский Лавр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Верховский Василий Лаврович
Отец ребёнка: Верховский Лавр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Екатерина Лавровна
Отец ребёнка: Верховский Лавр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1807