Новиков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Игорь Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1949
Сын: Новиков Валентин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно