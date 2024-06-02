Новиков Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Александр Федорович

Новиков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Игорь Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1949

Сын: Новиков Валентин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.