Едрёнкина (Едрёнкина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина (Едрёнкина) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1899

Дочь: Пилагея Борисовна

Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1902

Сын: Едрёнкин Митрофан Борисович

Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1906

Дочь: Дубровина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едрёнкин Егор Борисович

Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Симеон Борисович

Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едрёнкин Игнат Борисович

Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Борис Никитич

Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
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