Едрёнкина (Едрёнкина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1899
Дочь: Пилагея Борисовна
Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1902
Сын: Едрёнкин Митрофан Борисович
Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1906
Дочь: Дубровина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Симеон Борисович
Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич
Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Едрёнкин Борис Никитич
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд