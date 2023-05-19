Аникиева (Королева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникиева (Королева) Татьяна Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

21.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1953

Отец: Королёв Александр Сергеевич

Мать: Королёва Антонина Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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