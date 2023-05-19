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Аникиева (Королева) Татьяна Александровна
Аникиева (Королева) Татьяна Александровна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
21.01.1953
Пол
Женский
Отец
Королёв Александр Сергеевич
1925 г.р.
Мать
Королёва (Дружинина) Антонина (Антонида) Ивановна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1953
Отец:
Королёв Александр Сергеевич
Мать:
Королёва Антонина Ивановна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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