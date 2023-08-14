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Ескина Роза Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ескин Залман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пышнова Белла (Бася) Исаковна

Отец ребёнка: Пышнов Исаак Зеликович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Пышнова Лариса Исаковна

Отец ребёнка: Пышнов Исаак Зеликович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышнов Исаак Зеликович

Смерть
1981