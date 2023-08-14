Ескина Роза Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Ескин Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пышнова Белла (Бася) Исаковна
Отец ребёнка: Пышнов Исаак Зеликович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Пышнова Лариса Исаковна
Отец ребёнка: Пышнов Исаак Зеликович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981