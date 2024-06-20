Диль Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диль Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартин (Диль) Валентина Рейнгольдовна

Отец ребёнка: Диль Рйндгольд Генрихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диль Александр Рейнгольдович

Отец ребёнка: Диль Рйндгольд Генрихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диль Виктор Рейнгольдович

Отец ребёнка: Диль Рйндгольд Генрихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диль Рйндгольд Генрихович

Смерть
Неизвестно

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