Диль Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартин (Диль) Валентина Рейнгольдовна
Отец ребёнка: Диль Рйндгольд Генрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диль Александр Рейнгольдович
Отец ребёнка: Диль Рйндгольд Генрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диль Виктор Рейнгольдович
Отец ребёнка: Диль Рйндгольд Генрихович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно