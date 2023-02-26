Куковенко Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Куковенко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Куковенко Сергей
д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куковенко Тихон Сергеевич
Отец ребёнка: Куковенко Сергей
д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно