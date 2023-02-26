Куковенко Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куковенко Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Куковенко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Куковенко Сергей

д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куковенко Тихон Сергеевич

Отец ребёнка: Куковенко Сергей

д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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