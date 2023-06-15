- Ульяна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Отец ребёнка: - Михаил Памфилович
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Михаил Памфилович
Смерть
Неизвестно