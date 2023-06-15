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- Ульяна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Веселов Егор Михайлович

Отец ребёнка: - Михаил Памфилович

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Михаил Памфилович

Смерть
Неизвестно