Тищенко Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954

Отец: Артемьев Алексей

Мать: Артемьева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
22.11.1981

Сын: Тищенко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Тищенко Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тищенко Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тищенко Михаил Владимирович