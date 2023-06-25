Тищенко Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954
Отец: Артемьев Алексей
Рождение ребёнка
22.11.1981
Сын: Тищенко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Тищенко Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тищенко Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тищенко Михаил Владимирович