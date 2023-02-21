Антипов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Антипов Александр
Мать: Антипова Мария
Рождение ребёнка
1967
Сын: Антипов Александр Викторович
Мать ребёнка: Антипова Любовь
Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Антипова Любовь
Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1976
Сын: Антипов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Антипова Людмила
Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Елена Викторовна
Мать ребёнка: Антипова Мария
Вологодская область
Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипова Мария
Развод
Неизвестно
Жена: Антипова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипова Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Антипова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипова Любовь
Смерть
2006
Вологодская область
Причина смерти: Сердечный приступ | Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Вологодская область
Вологодская область