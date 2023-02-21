Антипов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Антипов Александр

Мать: Антипова Мария

Рождение ребёнка
1967

Сын: Антипов Александр Викторович

Мать ребёнка: Антипова Любовь

Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Антипова Любовь

Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Антипов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Антипова Людмила

Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Елена Викторовна

Мать ребёнка: Антипова Мария

Вологодская область
Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Мария

Развод
Неизвестно

Жена: Антипова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Антипова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Любовь

Смерть
2006
Вологодская область
Причина смерти: Сердечный приступ | Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Вологодская область
Вологодская область
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