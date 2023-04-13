Руднев Алексей Сисоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Алексей Сисоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

22.03.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.03.1914
Причина смерти: туберкулез
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