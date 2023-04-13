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Руднев Алексей Сисоевич
Руднев Алексей Сисоевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
22.03.1914
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бердянск
Смерть
22.03.1914
Бердянск
Причина смерти: туберкулез
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