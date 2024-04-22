Василиса Кузьмина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Андрей Исаев (Ич)
Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Петр Исаев (Ич)
Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Исаев (Ич)
Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Иван Исаев (Ич)
Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно