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Василиса Кузьмина (Чна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Андрей Исаев (Ич)

Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Петр Исаев (Ич)

Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Исаев (Ич)

Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Иван Исаев (Ич)

Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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