Креснова (...) Дарья Федотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1899
Дата смерти12.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Креснов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Креснов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Креснов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Креснов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Креснов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Креснов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Креснов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1974