Креснова (...) Дарья Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКреснова (...) Дарья Федотьевна

Креснова (...) Дарья Федотьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1899

Дата смерти

12.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Креснов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Креснов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Креснов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Креснов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Креснов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Креснов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Креснов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Креснов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Креснов Василий Петрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Креснов Василий Петрович

Смерть
12.02.1974
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