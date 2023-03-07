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Бердинских Константин Андриянович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

02.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1947

Сын: Бердинских Евгений Константинович

Мать ребёнка: Бердинских Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Бердинских Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Бердинских Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Иксанова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Бердинских Тамара Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
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