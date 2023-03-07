Бердинских Константин Андриянович
Место рождения
Дата рождения02.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Бердинских Евгений Константинович
Мать ребёнка: Бердинских Тамара Яковлевна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Бердинских Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Бердинских Тамара Яковлевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Иксанова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Бердинских Тамара Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область