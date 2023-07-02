Киреев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1962

Дочь: Киреева Лариса Никифоровна

Мать ребёнка: Сорокина Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Сорокина Нина Петровна

Смерть
Неизвестно