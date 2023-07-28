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Куйвашева Людмила Валериановна
Куйвашева Людмила Валериановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.1955
Пол
Женский
Отец
Куйвашев Валериан Васильевич
1926 г.р.
Мать
Куйвашева (Силантьева) Миля (Милианида) Петровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1955
Отец:
Куйвашев Валериан Васильевич
Мать:
Куйвашева Миля Петровна
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