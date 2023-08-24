Цымарман (Алымова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымарман (Алымова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1985

Дочь: Кондратенко Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич

Целинный, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1986

Сын: Иванов Денис Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.06.1989

Сын: Иванов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Николаевич

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