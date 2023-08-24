Цымарман (Алымова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1985
Дочь: Кондратенко Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич
Целинный, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1986
Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.06.1989
Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно