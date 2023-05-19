Филатов Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения08.01.1927
Дата смерти11.01.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927
Отец: Филатов Семен
Мать: Филатова Ксения
1926?
Рождение ребёнка
26.11.1948
Сын: Алёкин Вячеслав
Мать ребёнка: Филатова Екатерина
Рождение ребёнка
17.08.1952
Рождение ребёнка
06.07.1956
Рождение ребёнка
25.06.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Екатерина
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1978
Причина смерти: первичный рак печени