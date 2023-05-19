Филатов Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Михаил Семёнович

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

08.01.1927

Дата смерти

11.01.1978

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927

Отец: Филатов Семен

Мать: Филатова Ксения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
1926?
Рождение ребёнка
26.11.1948

Сын: Алёкин Вячеслав

Мать ребёнка: Филатова Екатерина

Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Екатерина

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
06.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Екатерина

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Екатерина

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Екатерина

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
11.01.1978
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Причина смерти: первичный рак печени
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