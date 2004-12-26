Андреев ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1932
Дата смерти26.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1960
Сын: Андреев СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Андреева ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шведова ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарникова ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Смерть
26.12.2004