Андреев ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1932

Дата смерти

26.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1960

Сын: Андреев СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Андреева ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шведова ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарникова ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.12.2004
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