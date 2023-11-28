Зарубина-Леонтьева Любовь Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950
Отец: Леонтьев Гавриил
Мать: Леонтьева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
25.07.1973
Дочь: Прохорова-Зарубина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
02.03.1989
Дочь: Ухинжапова-Зарубина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Зарубин Владимир Яковлевич
Хужир, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия