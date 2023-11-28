Зарубина-Леонтьева Любовь Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина-Леонтьева Любовь Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950

Отец: Леонтьев Гавриил

Мать: Леонтьева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
25.07.1973

Дочь: Прохорова-Зарубина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.1989

Дочь: Ухинжапова-Зарубина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Зарубин Владимир Яковлевич

Хужир, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
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