Абликов Максим Иовлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абликов Максим Иовлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1901 ст.

Дочь: Абликова Анна Максимова

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

крестные д.Нефедова кр-н Андрей Гаврилов Ти....ов и нефедовская женщина Авдотья Гаврилова
Рождение ребёнка
14.01.1903 ст.

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Дерново, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные д.Воронки Егор Григорьев Афончиков и д. Нефедова девица Аграфена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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