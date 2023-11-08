Абликов Максим Иовлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иов
Рождение ребёнка
06.01.1901 ст.
Дочь: Абликова Анна Максимова
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
крестные д.Нефедова кр-н Андрей Гаврилов Ти....ов и нефедовская женщина Авдотья Гаврилова
Рождение ребёнка
14.01.1903 ст.
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Дерново, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные д.Воронки Егор Григорьев Афончиков и д. Нефедова девица Аграфена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Гаврилова
Смерть
Неизвестно