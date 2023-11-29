Данилевич (Коломиец) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилевич (Коломиец) Нина

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Место рождения

с. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области

Дата рождения

25.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1948

Отец: Коломиец Андрей

Мать: Коломиец (Мищенко) Анна

Бракосочетание
24.01.1970

Муж: Данилевич Антон

Рождение ребёнка
13.11.1971

Дочь: Мирончик (Данилевич) Светлана

Отец ребёнка: Данилевич Антон

Рождение ребёнка
07.06.1976

Дочь: Егорова (Данилевич) Людмила

Отец ребёнка: Данилевич Антон

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