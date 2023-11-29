Данилевич (Коломиец) Нина
Место рожденияс. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области
Дата рождения25.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1948
Отец: Коломиец Андрей
Мать: Коломиец (Мищенко) Анна
Бракосочетание
24.01.1970
Муж: Данилевич Антон
Рождение ребёнка
13.11.1971
Дочь: Мирончик (Данилевич) Светлана
Отец ребёнка: Данилевич Антон
Рождение ребёнка
07.06.1976
Дочь: Егорова (Данилевич) Людмила
Отец ребёнка: Данилевич Антон