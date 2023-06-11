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Минлегарай
Минлегарай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бурангул
Мать
Не указана
Жена
Хосния
Дети
Гульсира
Добавил:
ММ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бурангул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Гульсира
Мать ребёнка:
Хосния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Хосния
Смерть
Неизвестно
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