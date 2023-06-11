Минлегарай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинлегарай

Минлегарай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурангул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульсира

Мать ребёнка: Хосния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хосния

Смерть
Неизвестно