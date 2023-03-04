Мамаева Христина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1883
2 брак, вдова Андрея Мамаева, д. Тюмень
Рождение ребёнка
11.05.1884
Дочь: Гликерия Александровна
Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
03.02.1892
Дочь: Мамаева Мария Александровна
Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Мамаев Семён Александрович
Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
30.08.1895
Сын: Мамаев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1900