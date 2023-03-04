Мамаева Христина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Христина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1883

Муж: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова Андрея Мамаева, д. Тюмень
Рождение ребёнка
11.05.1884

Дочь: Гликерия Александровна

Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.02.1892

Дочь: Мамаева Мария Александровна

Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Мамаев Семён Александрович

Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.08.1895

Сын: Мамаев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мамаев Александр Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1900
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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