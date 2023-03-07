Волков Антон Ларионович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Волков Ларион Яковлевич
Мать: Волкова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
05.04.1885
Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ольга Антоновна
Смерть
Неизвестно