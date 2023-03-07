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Волков Антон Ларионович

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Волков Ларион Яковлевич

Мать: Волкова Софья Семёновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Волков Семен Антонович

Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Андрей Антонович

Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий Антонович

Мать ребёнка: Волкова Ольга Антоновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ольга Антоновна

Смерть
Неизвестно
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