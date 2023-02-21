Мигаль Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМигаль Иван Константинович

Мигаль Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Жена: Мигаль Елизавета Леонтьевна

Рождение ребёнка
13.05.1921

Сын: Мигаль Яков Иванович

Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1923

Дочь: Назаренко Галина Ивановна

Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна

Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Пархоменко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна

Рождение ребёнка
25.10.1937

Дочь: Бугаева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close