Мигаль Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
13.05.1921
Сын: Мигаль Яков Иванович
Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна
Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1923
Дочь: Назаренко Галина Ивановна
Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Пархоменко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.10.1937
Дочь: Бугаева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Мигаль Елизавета Леонтьевна
Смерть
Неизвестно