Романова Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
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Рождение
Неизвестно

Отец: Кончаков Яков

Мать: Романова .