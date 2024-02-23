Труба неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труба неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Труба Василий Александрович

Отец ребёнка: Труба Александр

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ткачева (Труба) Степанида Александровна

Отец ребёнка: Труба Александр

Рождение ребёнка
17.12.1907

Дочь: Кирпанева (Труба) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Труба Александр

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Труба Павел Александрович

Отец ребёнка: Труба Александр

Смерть
Неизвестно

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