Труба неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Труба Василий Александрович
Отец ребёнка: Труба Александр
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ткачева (Труба) Степанида Александровна
Отец ребёнка: Труба Александр
Рождение ребёнка
17.12.1907
Дочь: Кирпанева (Труба) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Труба Александр
Рождение ребёнка
24.10.1910
Сын: Труба Павел Александрович
Отец ребёнка: Труба Александр
Смерть
Неизвестно