Боровков Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Боровков Иван
Мать: Боровкова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Боровков Андрей
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Боровкова Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, купец