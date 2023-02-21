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Боровков Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Боровков Иван

Мать: Боровкова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Боровков Андрей

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Боровкова Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, купец
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