Гарипов Рим Тавкиллевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1969
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.2001
Мать ребёнка: Гарипова Ляйля Флюровна
Рождение ребёнка
01.09.2002
Дочь: Гарипова Лилиана Римовна
Мать ребёнка: Гарипова Ляйля Флюровна
Развод
2008
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.05.2011
Мать ребёнка: Гарипова Ляйля Флюровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарипова Ляйля Флюровна
Смерть
Неизвестно