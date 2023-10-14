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Гарипов Рим Тавкиллевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.2001

Сын: Гарипов Ильнур Римович

Мать ребёнка: Гарипова Ляйля Флюровна

Рождение ребёнка
01.09.2002

Дочь: Гарипова Лилиана Римовна

Мать ребёнка: Гарипова Ляйля Флюровна

Развод
2008

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.05.2011

Сын: Гарипов Даниил Римович

Мать ребёнка: Гарипова Ляйля Флюровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарипова Ляйля Флюровна

Смерть
Неизвестно
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