Жаров Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Сергей Алексеевич

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.03.1896

Дата смерти

09.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1896 по 1906
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1906 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.10.1985
Лэйквуд, Нью-Джерси, США
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