Жаров Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1896
Дата смерти09.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.10.1985
Лэйквуд, Нью-Джерси, США