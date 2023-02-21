Янчевецкий Генрих Алексеевич
Место рожденияЧерниговская обл., Украина
Дата рождения23.03.1862
Дата смерти26.12.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1882 по 1889
Место жительства
С 1889 по 1892
Одесса, Украина
Место жительства
С 1892 по 1895
Киев, Украина
Место жительства
С 1895 по 1914
Смерть
26.12.1914