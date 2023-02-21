Янчевецкий Генрих Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янчевецкий Генрих Алексеевич

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Место рождения

Черниговская обл., Украина

Дата рождения

23.03.1862

Дата смерти

26.12.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1882 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889 по 1892
Одесса, Украина
Место жительства
С 1892 по 1895
Киев, Украина
Место жительства
С 1895 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.12.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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