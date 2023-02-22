Барышников Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышников Пётр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1907

Дата смерти

19.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907

Отец: Барышников Андрей Павлович

Мать: Барышникова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна

Рождение ребёнка
19.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна

Смерть
19.07.1978
Причина смерти: Болезнь
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