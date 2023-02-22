Барышников Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1907
Дата смерти19.07.1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна
Рождение ребёнка
19.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Петровна
Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Барышникова Антонина Антоновна
Смерть
19.07.1978
Причина смерти: Болезнь