Калинин Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1975
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1975
Отец: Калинин Юрий
Рождение ребёнка
15.02.1997
Дочь: Шемякина Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Калинина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
11.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Татьяна Петровна
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область