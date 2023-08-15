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Калинин Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1975

Отец: Калинин Юрий

Мать: Калинина Галина Федоровна

Рождение ребёнка
15.02.1997

Дочь: Шемякина Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
11.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Петровна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область