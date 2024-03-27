Арибжанов Искандяр
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Арибжан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арибжанова) Халида
Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арибжанов Равиль
Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арибжанов Рафаэль
Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят
Смерть
Неизвестно