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Арибжанов Искандяр

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Арибжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арибжанова) Халида

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арибжанов Равиль

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арибжанов Рафаэль

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Смерть
Неизвестно

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