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Леонтьев Владимир
Леонтьев Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1976
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Мусатова (Андреева) Лидия Фёдоровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1976
Отец: не указан
Мать:
Мусатова Лидия Фёдоровна
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