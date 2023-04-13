Федосеева Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1964

Отец: Тимофеев Михаил Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1982

Дочь: Матюшина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Вениаминович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.12.1983

Сын: Федосеев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Вениаминович

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