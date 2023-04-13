Федосеева Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1964
Отец: Тимофеев Михаил Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1982
Дочь: Матюшина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Вениаминович
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.12.1983
Сын: Федосеев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Вениаминович